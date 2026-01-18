中天記者林宸佑以國安法遭羈押 張啓楷：恐讓台灣淪國際笑話

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中天記者林宸佑昨（17）日因涉國安法遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷昨盼不要是綠色恐怖，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是辨別誰是「中共在台協力者」的時間。張啓楷今天質疑，國際媒體會怎麼看這件事？國際會怎麼看這事件？這牽扯到用國安法辦人，也牽扯到媒體人，「我們要求要毋枉毋縱的同時，請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用國安法來辦人嗎？」再這樣下去，台灣不只是南韓而已，台灣會被變成一個國際的笑話。

民眾黨立委張啓楷。（圖／方炳超攝）

張啟楷今天出席「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，張啓楷受訪時被問及林宸佑遭羈押，張啓楷說，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖。林宸佑的事情，他非常地震撼。他是在台灣解嚴前就開始擔任記者，他知道台灣非常多的人流血、流汗甚至犧牲生命，好不容易爭取到民主自由跟法治。

張啓楷說，林宸佑的事情非常非常嚴重，台灣真的在走回頭路嗎？國際的媒體會怎麼看這個事件？國際上會怎麼看這個事件？牽扯用國安法辦人，也牽扯到媒體人。

張啓楷稱，林宸佑非常優秀，監督了執政黨，這樣的一個記者現在用國安法辦他，我們要求要毋枉毋縱的同時，請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用國安法來辦人嗎？我們是一個好不容易走過戒嚴的國家，前陣子我們才看到南韓尹錫悅經過調查，你發現一個為了掌握權力、民調一直掉的尹錫悅，不惜犧牲國家的安全，檢察官怎麼起訴他？求處他死刑，說破壞憲法，而且挖掉南韓的法治的根，求處死刑。

張啓楷稱，我們的人權、言論自由受到多大的一個挑戰？到目前為止，說林宸佑拿了錢幾千塊或者是幾萬元給了現役軍人，現役軍人就把這個重要的軍事的資料拿給了中國大陸的人士，這夠明確嗎？幾千塊可以去收買一個人？是怎麼樣非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？一方面說不公開，一方面有些媒體已經大肆報導了。他請黨檢媒自制，不只是柯文哲這個事件，後來到蔡正元一路下來，台灣民眾對於司法公信力已經非常低了，司法已經非常脆弱了，請不要再破壞台灣法治的根。

張啓楷表示，更嚴重這件事情，這次事件牽扯到國安法與新聞媒體，請不要造成台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪或者做評論的時候，或者在監督政府的時候，變成噤若寒蟬。那台灣還是個民主國家嗎？他也呼籲大家，注意看看國際上怎麼來看這個事件，為了台灣的民主法治，我們要共同努力，不要一直踐踏。再這樣下去，台灣不只是南韓而已，台灣會被變成一個國際的笑話。



