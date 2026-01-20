中天記者林宸佑帳戶驚現百萬金流！疑以虛擬貨幣行賄 取得新式飛彈資料

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

綽號「馬德」的中天電視記者兼主播林宸佑，因涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》等，遭檢調偵辦。橋頭地方法院17日晚間裁定，林宸佑與涉案的現、退役軍人共6人全數羈押禁見。據週刊揭露，林宸佑疑似透過金錢利誘方式，指使現役軍人拍攝特定政治象徵影片，並刺探軍事相關情資。更嚴重的是，林宸佑被懷疑接觸到軍中負責操作新式防空飛彈系統的基層士官兵，取得相關操作手冊與技術參數。

綽號「馬德」的中天電視主播兼記者林宸佑因涉嫌違反《國家安全法》等罪名遭羈押禁見。（圖／取自臉書／馬德愛破音 中天林宸佑）

據《鏡週刊》揭露，調查局國安維護單位與洗錢防制單位已鎖定林宸佑的資金流向，發現其帳戶出現高額異常金流，包含透過地下匯兌與泰達幣等虛擬貨幣收受資金，總金額恐達上百萬元。研判部分資金疑為行賄軍職人員，其餘則可能是他的個人報酬。

此外，林宸佑的通聯紀錄、社群群組及手機內容皆已被完整查扣，且多數資料未經刪除，專案小組正逐一比對相關證據。法院審理時，林宸佑對於巨額金流來源無法合理說明，相關說法也與涉案官兵證詞出現多處矛盾，成為法院裁定羈押的關鍵。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

