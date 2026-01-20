中天記者林宸佑案爆收「泰達幣」！專家曝流向比現金好查：透明區塊鏈讓犯罪無所遁形

[Newtalk新聞] 中天新聞記者兼主播林宸佑因涉嫌涉及國安法，收受中國資金並帳戶內出現大量泰達幣（USDT），引發加密貨幣淪為犯罪工具的疑慮。網路評論家鬼才阿水指出，加密貨幣雖便捷，但其區塊鏈紀錄公開透明，金流比現金更易追蹤。他反駁網上稱中國禁止加密貨幣行賄的說法，指出中國禁令僅限民間，官方及高層仍可使用，並強調中國目前經濟疲弱，不希望資金外流。





涉及國安法的中天新聞記者兼主播林宸佑，在收受中國資金時被發現有大量的泰達幣，對此，鬼才阿水說明，泰達幣（USDT）是一種對標美元的穩定幣，發行商在發行該代幣時，背後必須要有如美元現金，短期債券等擔保品，確保其和美金的兌換為1：1，基本上可以視為加密貨幣的美金。鬼才阿水表示，相較於比特幣等擁有價格波動，泰達幣價格穩定，加上便捷的支付屬性，對跨國轉帳的需求而言，是相當便捷的工具。

加密貨幣很常被用來做為不法交易，鬼才阿水指出，加密貨幣雖然是便捷的支付工具，但他有許多特性是犯罪集團最不樂於看見的。首先是區塊鏈公開透明的鏈上數據，司法檢調單位在追查林宸佑的幣流時，是能夠完整查出資金歷程的。





鬼才阿水進一步強調，如果金流涉及中心化交易所，像是幣安之類的，司法檢調只要提出公文，交易所是會願意協助提供帳戶使用人資料以及凍結資產的。相較之下，現金既查無金流，又不容易被凍結，這才是常被用來直接做壞事的工具。





關於泰達幣的運作機制，鬼才阿水說明，比特幣是去中心化，但泰達幣是由Tether公司所發行的，甚至擁有鏈上凍結資金的權利，只要確定這筆資金涉及不法，該公司會協助凍結用來賠償受害者，也會提供協助追查。鬼才阿水表示，上週(1/12-1/18)Tether公司才配合美國相關政策，一口氣凍結1.82億美金引起軒然大波，但這些措施，也是為了防堵犯罪的發生。





對於網路討論中提到中國全面禁止加密貨幣，因此中共不可能以此行賄特定人士的說法，鬼才阿水指出，這是「典型的詭辯」。鬼才阿水說明，中國的禁令是指民間，也就是如同你我一樣的普通老百姓，特別是中國現在經濟疲弱，不希望資金外移，在中國賺的錢無法轉到其他國家早就不是新聞，但不代表中國官方與高層是禁止使用的。





鬼才阿水表示，的確加密貨幣是很便捷的工具，但市場時常會因為極少數的有心人士將這個工具用於犯罪便汙名化整個產業，就像你不會因犯罪集團用「電話」連繫受害人，就將其怪罪在「電話」，也不會因「網路」資訊發達導致受害人受騙，就將過錯怪在「網路」是一樣的。鬼才阿水進一步強調，加密貨幣是很便捷的工具，不應因少數不法行為被汙名化。鬼才阿水指出，即使是一般人也應該要有加密貨幣的基礎知識，正是因為這是全球持續發展的產業，一旦錯過，缺少投資獲利都是小事，而是你會不明白這些正在發生的事情對你有何影響。

