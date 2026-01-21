中天記者林宸佑涉共諜案 國台辦首度回應批「製造綠色恐怖」亂扣滲透帽子

中天新聞記者「馬德」林宸佑因涉嫌國安法遭收押禁見。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

橋頭地檢署偵辦國安案件，17日認定包含中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人涉嫌觸犯國家安全法等罪嫌，將涉案6人遭收押禁見。對此，國台辦首度作出回應，批亂扣滲透帽子。

中國國台辦今（21日）例行記者會，有媒體詢問到台灣調查局清查，記者林宸佑涉嫌行賄台現役軍人的款項都是由個人帳戶匯出，如今被台灣檢調研判相關資金恐與中國挹注的滲透資金有關等事，國台辦有何評論。

對此，發言人彭慶恩首度作出回應，批民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

廣告 廣告

回顧整起事件，中天新聞記者「馬德」林宸佑因涉嫌提供現役軍人數千元到數萬元不等代價，換取軍人將軍事上資料交付給中國人士，遭檢方依違反《國家安全法》《貪污治罪條例》《刑法》洩密等罪，包含林宸佑與另5名現退役軍人均聲押禁見獲准。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

海陸中士投共案外案「查到中天記者林宸佑」 檢方：涉買通現役軍人提供報酬

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒