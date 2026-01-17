中天記者林宸佑涉利誘軍人淪共諜？橋檢發聲曝犯案情節

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

綽號「馬德」的中天新聞知名記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑涉國安相關罪嫌，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，複訊後聲押禁見。橋頭地檢署今（17）日傍晚發新聞稿指出，林宸佑嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，因此聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

橋頭地檢署曝光林宸佑犯案情節，涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士。（圖／「馬德愛破音 中天林宸佑」臉書粉專）

橋頭地檢署指出，主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，於昨（16）日執行搜索中天電視台記者林宸佑及現退役軍人9人。

檢方指出，訊畢認記者林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經檢察官周韋志訊畢，聲請羈押記者林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

