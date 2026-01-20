中天記者林宸佑涉國安法收押 陳其邁盼司法儘速釐清真相

中天記者涉國安法遭收押，陳其邁認為多數媒體都會以國家利益為優先，也盼司法儘速釐清真相。(記者李惠洲攝)

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕中天記者林宸佑涉國安法遭收押!高雄市長陳其邁今對此指出，多數媒體都能以國家利益優先，但保護軍事機密也非常重要，希望司法能儘速釐清真相。

橋頭地檢署偵訊中天新聞主播林宸佑和9名現、退役軍後，依涉嫌違反國家安全法等罪，聲請法院羈押禁見林和洪姓女士官等6人獲准，其餘3人請回，傳出林等人應訊時多否認犯行。

陳其邁表示，此案還在偵辦中，需尊重司法調查釐清，才能了解到底涉案情節如何?但他認為多數的媒體都能夠以國家利益為優先，都能夠恪遵相關的新聞倫理，與相關的法律規定，能夠不斷監督政府。

陳其邁進一步提醒，國家面臨非常大、不管是來自境外勢力的挑戰，或是對我國的軍事國防等威脅，各方面的滲透工作都持續進行，希望根據國安法相關規定，能夠落實台灣國防安全或是相關軍事機密保護工作，這非常重要。

他強調對於此案須尊重司法，也希望司法能夠儘速查證真相。

