中天記者林宸佑涉國安法遭羈押禁見 陳智菡：記者能掌握什麼國家機密？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

高雄橋頭地檢署昨（16）日搜索中天電視台，並以涉嫌違反國安法，將知名主播林宸佑帶回偵辦，法院稍早裁定收押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡今天也在臉書貼文，質疑一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？

中天記者林宸佑。（圖／林宸佑臉書）

今天稍早有消息傳出，林宸佑傳出涉嫌違反國安法，遭到橋頭地檢署調查搜索，今天確定遭到羈押禁見。

而林宸佑過去因與立委賴品妤發生推擠衝突而爆紅，2024年因選罷法與民進黨多名立委發生衝突，其採訪風格也招致多元評價。



更多FTNN新聞網報導

快訊／中天主播住處被搜索！「馬德」林宸佑遭羈押禁見

快訊／中天主播「馬德」涉國安法被羈押禁見！社群炸鍋：被查水表了？

少子女化辦公室去哪了？石崇良稱沒設又澄清 陳智菡諷：跟出生率一起蒸發

