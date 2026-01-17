中天記者林宸佑涉犯國安法 橋頭地院裁定羈押禁見

（中央社記者張已廉、林巧璉高雄17日電）橋頭地檢署昨天北上執行搜索，中天記者林宸佑遭依涉違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌聲押，橋頭地方法院已裁定羈押禁見。此案有6人涉案，目前5人收押、1人候審中。

中天電視稍早表示，中天對案情毫無所悉，無可回應。「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。（編輯：林恕暉）1150117