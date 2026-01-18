中天記者林宸佑涉買通軍人洩密...國防部：依國安聯防機制綜合國防部、調查局共同調查

中天記者林宸佑爆出涉嫌收受中國錢財，因涉違反《國安法》遭羈押禁見。由於林涉嫌將現役軍人情報上交給中國，國防部昨（17）日發聲，表示國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲含現役軍人等相關人員涉國安法事證，全案已經入司法程序，對案情不予評論。

橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等金額給現役軍人，再讓現役軍人提交軍事相關情報上交給中國，因此聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人獲准。

國防部昨日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲含現役軍人等相關人員涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

國防部表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常，並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

（圖片來源：林宸佑臉書）

