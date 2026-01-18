社會中心／綜合報導

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉犯國安法等罪，遭到羈押禁見，經過一夜，目前在監所飲食、作息，一切正常。初步了解，檢調是在偵辦一起陳姓中士投共影片，收受暱稱「吉祥」的中國人士，所提供二十萬報酬，追查金流，發現林宸佑涉嫌擔任白手套，另外提供不等金額給現役軍人，換取軍事情資給中國人士。

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，連同五位現役退役軍人，坐在地檢署的囚車上，一併被送往看守所，因為涉犯國安法遭羈押禁見，經過一夜，目前飲食、作息，一切正常。高雄第二監獄副典獄長張漢明表示「我們今天早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐應該也是正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。」

中天記者林宸佑羈押禁見！ 涉當「中共白手套」誘軍人洩密

檢調懷疑林宸佑 疑似充當白手套（圖／民視新聞）

檢方發現馬德，疑似以數千到數萬元不等金額，提供給現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，除了羈押馬德在內共六人，另外三人請回，還有一人尚未到案。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示「檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。」

檢調偵辦陳姓中士投共案 意外查出中天記者林宸佑另利誘軍人違反國安法（圖／民視新聞）

檢調突然大動作，帶回馬德，全因一起國安案件的延伸，原來檢調日前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士，因為資金需求，網路結識暱稱「吉祥」的中國人，要求他在自家高舉五星旗拍攝投共影片，藉此獲得二十萬報酬，後來又接連拍攝，AAV型兩棲突擊車性能與保養紀錄簿等，甚至把總統賴清德前往左營視察消息傳訊通報，獲得一萬報酬，更一併告知漢光演習內容以及無人機回報格式，檢方追查金流過程，意外發現馬德林宸佑，疑似當起穿針引線的中間人，另外透過資金利誘軍人。資深媒體人邱明玉表示「跟馬德有關係的是什麼事呢，是去年賴清德總統，2025年7月的時候，賴清德總統去巡視左營的園區，看起來是跟這件事情有關，還有包括無人機等相關的機密。」立委（民）王義川表示「中天記者有人給他錢有人給他錢，那如果給他錢的人是中國，是境外敵對勢力那就國安法嘛。」從軍人投共案，意外查出記者也涉案，雖然陳姓中士案的高報酬，並非馬德提供，但軍中還有無未爆彈，有待檢調抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中天記者林宸佑羈押禁見！ 涉當「中共白手套」誘軍人洩密

