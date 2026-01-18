中天記者林宸佑被押！賴品妤嗨放福利「抽獎送寫真集」 網笑：這時機點太巧了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

中天記者兼主播「馬德」林宸佑因涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，遭高雄橋頭地檢署17日搜索住處並帶回偵訊，複訊後聲押禁見獲准。而過去曾與他有過衝突的民進黨前立委賴品妤，在同日於社群平台舉辦抽獎活動，將送出共30份寫真作品。貼文曝光後，引發部分網友熱議「這篇根本是慶祝文」、「這時機點太巧了吧」。

賴品妤17日在臉書、Threads上舉辦迷你寫真抽獎。（圖／賴品妤 臉書）

賴品妤17日在臉書、Threads上表示，最初自己只在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文表達是帳號持有人的奇妙心情，所以開始試著拍攝旅遊寫真上傳。沒想到造就了個人社群風格，因此決定製作迷你寫真抽出共30個名額贈送。

賴品妤介紹，寫真集內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，還會附上簽名小卡或拍立得。（圖／賴品妤 臉書）

賴品妤介紹，寫真集內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，還會附上簽名小卡或拍立得，同時預祝大家春節愉快。至於參加活動的方法，只要在她臉書或Threads這篇貼文按讚、公開分享和留言就符合參加資格，活動截至1月18日（週日）晚間10時，預計1月21日（週三）前公布得獎名單，兩平台合計抽出30人、僅寄送台灣地址。

貼文曝光後，引發大批網友熱議，部分網友直言「這篇根本是慶祝文」、「今天太開心有人被羈押禁見還可以抽品妤寫真」、「今天絕對是抽寫真的黃道吉日」、「這時機點太巧了吧～值得慶祝的日子」；也有人開心表示想要抽到「好想抽到美美的品妤迷你寫真」、「選我選我，愛品妤」、「我要品妤的寫真，拜託抽到我」。

