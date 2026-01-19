中天記者林宸佑遭收押 陳揮文憶共諜冤案：郭玫蘭等不到檢調道歉





《中天新聞》政治記者林宸佑因涉犯《國安法》遭收押禁見，引發社會高度關注。資深媒體人陳揮文昨天（18日）發文直言，此案讓他想起多年前同事郭玫蘭的「共諜冤案」。郭玫蘭當年遭檢調大動作搜索、限制出境，最終卻不起訴收場，名譽與人生已難以挽回。陳揮文痛批未審先判的政治與輿論氛圍，並質疑司法機關是否曾向當事人道歉。

陳揮文憶資深記者郭玫蘭遭收押 最後是烏龍冤案

陳揮文回憶，郭玫蘭當年遭檢調懷疑涉入共諜案，2014年2月10日清晨在家中被大動作搜索，並被諭令以20萬元交保、限制出境，手機、筆電等私人物品全數遭扣押。案件歷經數個月偵辦後，北檢最終做出不起訴處分，全案以「一場誤會、烏龍結尾」收場。

然而，案件在偵查期間已被媒體大量報導，相關指控迅速擴散，導致郭玫蘭名譽嚴重受損，長期承受異樣眼光，工作與求職處處受阻，後續聲請國賠亦告失敗，只能自認倒楣。這起被外界稱為「共諜冤案」的事件爆發數年後，郭玫蘭因病離世，年僅46歲。

陳揮文沉痛質疑北檢與調查局，「有沒有跟郭玫蘭說過一句對不起？還是辦錯了、弄錯了，就這樣算了？」他也直指，部分民進黨立委對林宸佑案「見獵心喜」、未審先判，對《中天新聞》潑髒水、落井下石。

陳揮文進一步提到，26年前他曾與郭玫蘭及民進黨立委林楚茵在同一家媒體共事，現在他想問林楚茵，「妳還記得郭玫蘭嗎？妳相信她會是共諜嗎？我們是不是應該用一樣的標準，來看待郭玫蘭與馬德？」

郭身心煎熬10個月 監委認法務部應深切檢討偵查作為

事實上，監察委員王美玉、高涌誠、趙永清於2019年即針對郭玫蘭案提出調查意見指出，調查局偵辦該案多年，僅依其電子郵件內容移送檢察官指揮偵辦；但在發動搜索後，既查無確切證據證明她涉案，又遲至2014年12月才偵結不起訴，導致當事人身心煎熬長達10個月，名譽、工作與精神狀況均遭受嚴重損害，屬於無辜受害。監委並認為，法務部應深切檢討偵查作為，對偵查期間的強制處分與資訊揭露予以適當限制，以保障人權，並避免偵查內容反覆外洩，造成當事人難以回復的傷害。然而，制度層面的缺失，最終卻由郭玫蘭一人承擔。

郭玫蘭生前歷任多家媒體，長期擔任兩岸線與大陸駐點記者。案發前一年，她辭去工作、專心攻讀碩士，卻在準備領取畢業證書之際被指控涉案，人生一夕變調。她曾回憶，偵查期間被要求配合「偵查不公開」，但相關消息卻不斷外洩，甚至隔日即登上報紙頭版，相關報導多達30家媒體。此後她無法回到媒體圈，求職屢屢碰壁，經濟與心理壓力沉重，連家人也深受影響。

案發後，郭玫蘭為證明清白四處奔走，才得知自己在案發前已被監聽多年，卻始終無從得知真相。直到病逝，她始終未等到一句道歉。

