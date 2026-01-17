中天記者林宸佑遭羈押 昔遭指「撕毀小橘書」真相反轉

中天記者「馬德」林宸佑因違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，遭到羈押禁見。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）





中天記者「馬德」林宸佑因違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，遭到羈押禁見。據了解，林宸佑以犀利的問話方式收獲一票粉絲，但也經常在網路上與網友筆戰，亦曾與立委賴品妤、黃捷等人發生衝突，更是經常與民進黨總召柯建銘在立院外頭對峙，如今遭到羈押禁見，引發熱議。

馬德定番「堵麥柯建銘」 網友超愛看

林宸佑以「馬德」名號闖蕩網路，主跑政治線，擁有自己的粉專、網路節目，經常分享自己在最前線的訪問影片，其中最為知名的莫過於「堵麥柯建銘」系列，內容都是他在立院周遭對柯建銘提出犀利的問題，時常讓柯建銘語塞、不知所措，因此收獲一票粉絲。

此外，林宸佑也曾遭民進黨前立委賴品妤指控推人、質疑黃捷找鎖匠開議場門，與多名綠委槓上。

遭指「撕毀小橘書」 真相曝光

去年12月發生張文攻擊案後，有民眾在案發地點撕碎「小橘書」《臺灣全民安全指引》，當時林宸佑正好與搭檔的攝影在現場拍攝，被網友質疑是他撕毀的，不過事後透過影片還原現場，證實林宸佑是遭到網友栽贓。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

