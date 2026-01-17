中天記者林宸佑 涉向軍人購買國防機密提供中國

中天記者「馬德」林宸佑遭到羈押禁見。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）





檢調偵辦海軍陸戰隊洩密案，發現綽號「馬德」的中天電視記者林宸佑，偽裝成陸籍人士給予拍攝投共片的報酬，並提供數千元至萬元不等金額，向軍人交換國防機密提供給中國。今（17）日上午指揮高雄市調查處北上搜索林宸佑租屋處，偵訊後聲押獲准。本案除了林宸佑外，還有9名現、退役軍人遭搜索，目前共6人遭到羈押。

檢方調查，海軍陸戰隊一名陳姓中士因缺錢花用，自去年1月起結識暱稱「吉祥」的中國人士，並在收受20萬元報酬後，拍攝手持五星旗、表達效忠中國大陸的投共影片。據了解，「吉祥」正是林宸佑本人化名，偽裝成陸籍人士給予報酬，並疑似收受中國大陸財物，像軍人購買國防機密。

廣告 廣告

檢方經過數月的縝密監控，包含掌握林宸佑金流，昨日指揮高雄市調處，北上至林宸佑位於台北的租屋處搜索，並將他帶回高雄偵訊。據《鏡週刊》報導，由於共犯中有人已認罪並供出案情，林宸佑罪證明確，因此法官開庭後不久便裁定收押禁見。

此外，檢方也掌握，陳姓中士多次利用職務之便，翻拍包括AAV型兩棲突擊車性能、保養紀錄及漢光演習無人機回報格式等軍事機密文件，傳送給中方人員，陳男更曾洩露總統秘密視察左營營區的消息，藉此換取賄賂。檢調也發現，有軍人會以1萬為交換，以LINE洩漏漢光演習內容和無人機訊息。

目前包含林宸佑在內，共6人被送往看守所羈押。檢方後續將針對其詳細的資金往來流向及具體事證進行進一步釐清，並深入調查，林宸佑是否利用媒體從業人員身分執行特定任務。

更多東森新聞報導

民進黨5連霸女議員不選了 交棒兒子曾煥燁

快訊／中天記者「林宸佑」涉國安法 橋頭地院裁定收押禁見

快訊／34架共機「大舉出海」 3面包圍台灣

