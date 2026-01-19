中天記者案蕭旭岑喊毋枉毋縱！提「郭玫蘭案」籲賴慎重處理

中天電視台主播「馬德」林宸佑爆出疑似收受中國大陸錢財，涉嫌違反《國安法》，17日遭到羈押禁見。國民黨副主席蕭旭岑認為，賴政府處理此事要非常慎重，並提及中央社前記者郭玫蘭案，呼籲不要重蹈覆轍，「毋枉毋縱，不要羅織入罪」。

蕭旭岑今（19）日接受中廣「千秋萬事」廣播專訪時指出，他曾說過賴清德今年會大規模抓人，如今已慢慢有跡象出線；對於馬德遭羈押禁見一事，蕭表示，他本身是記者出身，對此案特別關切，並認為民主國家要逮捕新聞記者、要關閉新聞台、要用各種罪名起訴媒體人得非常慎重，因此舉牽涉到新聞自由，若長年站在跟政府對立面、長年代表民意監督執政黨，如今被抓起來，「勿枉勿縱」，但站在曾經身為媒體人立場上，認為賴處理此案要非常慎重。

廣告 廣告

蕭旭岑進一步提及郭玫蘭，當時被指稱為共諜，後來不起訴，甚至證明是烏龍，但其一生再也找不到工作，也被汙名化了，蕭藉此呼籲賴清德政府，不要重蹈郭玫蘭案覆轍，不要毀掉一個記者人生以及未來；另外，蕭指出，賴政府用共諜標準偵辦馬德，但國安會祕書長吳釗燮卻也被爆出身邊有這麼多共諜，若論及案件情節嚴重性，長年潛伏在吳釗燮旁邊助理早就交付多少機密公文，這些人卻都可以交保，此案不能雙重標準。

蕭旭岑表示，此事要回歸司法、本身案情，但已經出現新聞自由跟寒蟬效應了，對監督執政黨的媒體、媒體人有恐嚇作用，並預言未來半年內，常常監督執政黨的媒體或媒體人的聲音會小很多，大家會怕，因為馬德一下子就被關進去；蕭更點名國安法跟反滲透法沒有嚴格的法律條文，隨便就會被以滲透法辦了。

蕭旭岑認為，大家心裡都有一把尺，不要進入選舉年，不要因為賴清德現在民調不高，就要用這種肅殺方式恐嚇在野黨、恐嚇監督執政黨的人；蕭呼籲賴政府「勿枉勿縱，不要羅織入罪」，想想當年向心夫婦案，不要再對監督執政黨的媒體人或在野黨出手，此舉雖只是狗吠火車，但蕭仍示警，「只是開始」。

【看原文連結】