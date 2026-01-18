中天記者涉國安法收押 邱議瑩：國安議題沒有模糊空間

〔記者王榮祥／高雄報導〕中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，遭高雄橋頭地院依涉國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准；立委邱議瑩今強調，國安議題沒有任何模糊空間。

檢調調查，林宸佑誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，事後按件計酬，林從個人帳戶轉匯數千至數萬元不等資金，而林的資金來源來自中國。

邱議瑩今對此案表示，他(林宸佑)在採訪新聞上面是很積極，但有些時候、其實覺得在採訪的過程裡面，是很刻意地去挑釁。

廣告 廣告

她認為先不談其個人採訪行為，但在面對國安法這樣的一個非常嚴重、且非常嚴肅的國家安全議題上面，其實是沒有任何模糊的空間。

邱議瑩強調，對於保衛台灣、保衛國家安全的這件事情上面，大家都必須很嚴肅去面對，所以這不是什麼迫害，也不是什麼言論自由問題，而是對一個國家安全保護、一個很嚴肅的問題。

【看原文連結】

更多自由時報報導

利誘軍人提供機密給中方 中天主播林宸佑負責給錢

中天林宸佑被羈押！ 被嗆紅媒曾笑喊「來抓我啊」影片曝

中天林宸佑被羈押！陳智菡急發聲 慘被網灌爆「狂問1題 」

林宸佑收押藍白竟護航 卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

