中天記者涉國安法遭羈押 台灣基進怒批「紅媒藏共諜」

中天電視台記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，對此，台灣基進主席王興煥、秘書長馬依翔、台北市黨部主委吳欣岱等人，今天前往中天電視總部前召開記者會怒嗆中天是「統戰賊窩」（台灣基進提供）

中天電視台記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，對此，台灣基進主席王興煥、秘書長馬依翔、台北市黨部主委吳欣岱等人，今天前往中天電視總部前召開記者會怒嗆中天是「統戰賊窩」，並呼籲國安破網若不補，台灣民主變焦土，現場並將象徵「紅媒」的紅色煤炭，扔進垃圾桶。

王興煥表示，賊窩藏蟊賊，紅媒藏共諜，林宸佑只是冰山一角，比較高調的蟊賊，只要紅媒繼續掩護，中共滲透就會持續，逮補共諜是國安補破網，與新聞自由無關。

王興煥呼籲，必須修法並提高實務量刑，強化嚇阻，才能真正守住台灣的國安防線。賴清德總統將中國定性為境外敵對勢力，但立法院仍充斥代理人，法制配套不足，司法對共諜案量刑偏輕。近十年台灣共諜案平均刑責僅一點五年，遠低於歐美民主國家的約十九年，形同變相鼓勵勾結敵國。

廣告 廣告

吳欣岱指出，中天長期操作「疑美論」，從台積電被掏空、美國是假朋友到台灣被出賣，用恐懼與陰謀論瓦解台灣人的安全感，這不是監督，而是認知作戰。旺中被稱為紅媒，不是立場不同，而是屢遭揭露高層介入新聞方向，讓媒體從事實報導變成政治任務。林宸佑事件不能只處理個人，要徹查中天內部制度與責任，建立民主社會面對滲透與資訊戰的防線。

馬依翔強調，現行國安法在定罪率、刑度與嚇阻力上明顯不足，許多案件量刑過輕，形同變相鼓勵勾結敵國，不僅助長滲透，也動搖人民對司法與政府的信心。他提出四點呼籲，全面檢討國安法與實務量刑、推動修法強化偵查與量刑標準，同時要求媒體落實自律、國軍強化敵我意識與保防機制，才能真正守住台灣的國安防線。

王興煥提到，林宸佑遭到羈押，長期力挺紅媒的國民黨此刻低調沉默，急刪社群發文，反而民眾黨高調質疑檢調，民眾黨的躁動，更像是急於向真正的主子輸誠，企圖在地方選舉前爭取中國欽點的政治位置。