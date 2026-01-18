中天記者涉國安法遭羈押 學者：中國在台隱蔽戰線曝光

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中天記者林宸佑涉犯「國家安全法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院已裁定羈押禁見。據橋頭地檢署發布的新聞稿，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料被轉交給中國人士；學者今指出，這起案件如果屬實，並不令人意外，而是一次中國在台隱蔽戰線的曝光，揭示了中國對台滲透並非突發，而是長期結構性存在。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國在台協力者的問題並非今天才出現，而是長期存在，只是過去多半隱身於制度縫隙與專業外衣之下，外界難以察覺。這次事件，反而讓社會看見中國對台滲透，早已不再侷限於政治人物或基層組織，而是深入資訊生產鏈的上游。

中國對台滲透 洪浦釗：已深入資訊生產鏈的上游

洪浦釗指出，從中國的操作邏輯來看，媒體工作者的價值並不在於直接散布假訊息，而在於能影響議題設定與敘事框架。只要能長期左右什麼值得報導、用什麼角度呈現、哪些脈絡被忽略，就足以在不破壞表面專業的情況下，系統性塑造有利於中國的輿論環境。這類滲透手法高度隱蔽，也正是認知作戰最難防範的部分。

洪浦釗分析，這起案件的意義不只是個案偵辦，而是提醒台灣社會，「我們面對的是一條長期運作、耐心布局的隱蔽戰線」。國安單位當然必須持續強化反滲透與司法防線，但這並不足以單獨應對問題，因為認知作戰的最終戰場不在法庭，而在社會。

洪浦釗提醒，同樣重要的是，台灣社會必須同步提升媒體識讀能力。新聞的公信力非來自記者身分本身，而來自資訊是否能夠保持獨立、不受境外政治勢力影響。在這過程中，媒體自身扮演關鍵角色，專業自主、內部把關與對資訊來源的自律，不只是新聞倫理的要求，更是民主社會得以維繫信任的重要基礎。

新聞自由保障獨立監督權力 非配合敵對勢力操縱輿論空間

洪浦釗提及，這並不是要否定新聞自由，也不應演變為對媒體的獵巫行動。民主社會必須清楚劃出界線，新聞自由保障的是獨立監督權力，而不是配合境外敵對勢力操縱輿論空間。一旦跨越這條界線，問題就不再是言論，而是國安。

他強調，總體而言，這起事件真正警訊在於，它揭示了中國對台滲透並非突發，而是長期結構性存在。唯有國安體系、媒體專業與公民社會同步運作，制度防堵與資訊識讀並進，台灣才能真正守住民主社會賴以運作的資訊信任基礎。

