中天記者涉國安法、貪污遭押 陳智菡：一位記者能掌握什麼？

中天記者「馬德」林宸佑遭到羈押禁見。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）





橋頭地檢署今（17）日依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，發動搜索9名現、退役軍人，以及中天記者「馬德」林宸佑，其中林宸佑遭到羈押禁見。這波搜索引發社會熱議，民眾黨立院黨團主任陳智菡也對此做出評論。

新聞記者遭羈押禁見 陳智菡這麼說

針對此案，陳智菡在臉書表示，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」並在留言處大酸「馬德掌握的不就是賴品妤假摔？」

橋頭地檢發動搜索 林宸佑遭羈押禁見

據了解，橋頭地檢今日針對違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》，發動搜索9名現、退役軍人，另有1名中天記者「馬德」林宸佑。林宸佑遭到羈押禁見，共6人遭收押，目前正在審理中。

此案疑似與橋頭地檢署近期偵結的另一起海軍陸戰隊洩密案有所關聯，一名海軍陸戰隊陳姓中士去年1月起結識暱稱「吉祥」的中國人士，並在收受20萬元報酬後，拍攝手持五星旗、表達效忠中國大陸的投共影片，並將軍事機密文件傳送給中方人員，林宸佑是否與本案有關，橋頭地檢署不證實。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

