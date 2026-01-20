中天記者涉國安法 陳其邁：尊重司法調查

陳其邁回應記者涉國安法。（圖／翻攝自陳其邁臉書）





中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉入國安法案件，高雄市長陳其邁今（20）日受訪表示，尊重司法調查，但這也代表國家面臨威脅。

高雄市長陳其邁指出，整個案件實際的偵辦狀況還在進行當中，尊重司法調查，能夠讓整個案件能夠釐清涉案的情節如何，就交由司法來查明真相。此外，陳其邁也強調，多數的媒體都以國家的利益為優先，能夠恪遵相關的新聞倫理跟相關法律的規定，能夠監督政府。

陳其邁認為，另一方面代表整個國家面臨非常大的威脅，不管是來自境外勢力的挑戰，或者是對於軍事國防等，根據國安法相關的這個規定，希望落實在整個台灣的國防的安全，或者是相關軍事機密，他尊重司法也希望司法能夠儘速查明真相。

