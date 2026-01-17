中天記者涉《國安法》遭羈押 陳智菡聲援「記者能有什麼國家機密」網戰翻

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。資料照。陳祖傑攝



中天新聞台主播「馬德」林宸佑傳出涉嫌《國安法》以及貪污治罪條例，遭檢調搜索帶回，法院今（1/17）天裁定收押禁見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡在消息傳出時在臉書發文聲援，質疑「新聞記者手上能掌握什麼國家機密？」留言處瞬間湧入大量留言，有人認為「台灣最不自由的時代」，也有人指出「中天切割了耶，這台車要上嗎？」

中天新聞台主播「馬德」林宸佑傳出涉嫌《國安法》被收押禁見，陳智菡在臉書發文聲援，表示「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」她還在留言處補充，「馬德掌握的不就是賴品妤假摔？」

該貼文短短3小時就湧入超過2000則留言，有力挺林宸佑的民眾認為，「台灣最不自由的時代」、「一個記者也能收押禁見，這國家到底怎麼了？」、「誇張政府開始抓記者了」，但同時也有不少批評聲音，表示「中天切割了耶，這台車要上嗎？」、「這種車也敢上啊笑死」、「所以你知道他手上有什麼？你緊張什麼呢？」

陳智菡隨後再發文，表示「聽說沈伯洋、王定宇、幾位大委員因為我一個小小提問紛紛開始發文炎上我，笑死，現在台灣人都不能發問了，是嗎？」她更質疑，「民進黨都梁文傑法學派？」

