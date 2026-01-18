中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我

​中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。

新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會」及「星火祕密小組」，再以創辦燎原新聞網等方式在台發展共諜組織，4人與王父王進步被依涉犯《國安法》起訴。但法院一審認定王、周等人的往來只是「交友日常」，相關名冊也僅屬「友好支持者」，並非發展組織，判5人無罪，台灣高等法院最終駁回檢方上訴，維持無罪判決。​

對此，侯漢廷在臉書發文表示，當年他只是採訪軍人辛勞，拍攝「鬼島那些事」系列影片，檢方就用他電腦裡的訪談資料，幻想他滲透軍人，至於他訪談警消、醫護、教師等的資料，檢方就都視而不見。當初檢方就是要整他、整新黨，即便後來確定他沒有收中國資金，也沒有涉及軍事機密，但他已經被抹紅，「共諜」罵名已深入人心。

「正因我的冤案，哪怕是民進黨共諜案初始，節目評論我也保持謹慎，沒有立刻認定那些人一定是共諜。」侯漢廷表示，向心夫婦還被指控是共諜頭子，最後連檢方都辦不下去，卻被困台灣四年。東廠下的政治案件，不要那麼快就信任帶風向的黨檢媒合一機關。

