中天記者疑涉國安法收押！陳揮文憶同事「共諜冤案」 點名這綠委：還記得郭玫蘭嗎？

​高雄橋頭地檢署昨（16）日搜索中天電視台，並以涉嫌違反國安法，將中天記者林宸佑帶回偵辦，法院裁定收押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡聲援，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？媒體人陳揮文也在臉書發文列出4點質疑，他也提到過往同事郭玫蘭也曾被檢方認定是「共諜」，當時檢方大陣仗搜索，最終卻不起訴，烏龍一場，但郭玫蘭因此聲譽受損，政府有一句對不起嗎？陳揮文也喊換當時曾一起共事的綠委林楚茵，是不是應該用一樣的標準，看待郭玫蘭與馬德？

​綽號「馬德」的中天新聞知名記者兼主播林宸佑，日前傳出疑與中國方面有金錢往來，涉及國安相關罪嫌，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，檢方認定，林宸佑涉嫌與中國人士接觸，疑將統戰資金利用支付寶、微信支付及其他地下匯兌管道流入台灣，林宸佑再將拿到的人民幣換成新台幣，以每次新台幣數千元至數萬元不等的代價，利誘現役軍人違背職務，交付機敏軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等國防機密。林宸佑取得這些國防機密後，轉手交給對接的中國人士。



陳揮文 列4點質疑 ： 部分綠委見獵心喜、未審先判 ​

對此，陳揮文列出4點質疑，第一，無罪推定原則，是民主法治國家的根本，然而，部分綠委見獵心喜、未審先判，對馬德、對中天亂潑髒水，落井下石，愧對「民主進步」的黨名。第二，檢警共用24小時，扣除拒絕夜間偵訊，以及向法院聲押的時間，其實，實務上，大部分的收押禁見，是在一天之內完成。

陳揮文指出，第三，馬德事件，讓自己想起多年前的同事郭玫蘭，她曾經是「共諜」，檢調單位浩浩蕩蕩搜索，諭令20萬元交保，限制出境，手機、筆電被扣押。過了幾個月，台北地檢署處分不起訴，全案一場誤會，烏龍結尾。但，郭玫蘭名譽嚴重受損，遭受各界異樣眼光，工作求職不順，她聲請國賠失敗，只好自認倒楣。更遺憾的是，所謂的「共諜」案爆發四年後，郭玫蘭因病去世。台北地檢署、調查局，有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？還是，辦錯了，弄錯了，就算了？

陳揮文喊花，第四，2000年，屈指一算，26年前。當時，郭玫蘭、林楚茵跟自己在ETtoday共事。請問林楚茵還記得郭玫蘭嗎？請問她相信，郭玫蘭會是共諜嗎？是不是應該用一樣的標準，看待郭玫蘭與馬德？



