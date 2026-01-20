中天記者疑涉國安法遭押 蘇一峰：存款怎麼來不交代就是不利事證？

中天新聞記者兼主播林宸佑（馬德）疑似涉及《國安法》、貪污治罪條例遭羈押禁見，消息一出引發各界譁然，有媒體報導稱，檢警偵辦重心轉向金流來源。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，「這次一樣要無限羈押嗎？」

胸腔科醫師蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

高雄橋頭地檢署17日偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，檢察官偵訊後將現役軍人及捲入的民間人士含媒體記者共5人全部聲押禁見獲准，但檢方以「偵查不公開」為由拒絕說明，引發外界質疑羈押的正當性，以及言論自由與國安違法的界限。

只不過該案件，被在野黨戲稱「鏡檢」的《鏡週刊》，18日以檢調追「看不見的金流」為標題，報導內容稱正在釐清資金往來，檢警將偵辦重心，從人際網路轉向金流來源。

對此，蘇一峰在臉書發文質疑，又來了一樣的劇本「找不到金流！」這次一樣要無限羈押嗎？

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。（圖／中天新聞）

蘇一峰認為，《鏡週刊》報導中提到，從林宸佑的社群媒體顯示，近年並無前往大陸的相關紀錄，究竟他如何和對岸人士建立聯繫，該部分仍有待釐清。只是若他無法清楚交代金錢來源和流向，恐會被視為關鍵不利事證。他想問的是，「嫌犯的存款怎麼來不交代就是不利事證？以為只有公務員，才需要交代自己的存款怎麼來的？」

該篇貼文一出，不少網友在底下留言發表看法，「查無證據，只好請鏡檢先說明」、「好用一直用」、「記得要收美國的錢才會沒事」、「重點法官還羈押，司法果然長滿了綠色青苔，不止檢察官當錦衣衛，沒有法官配合誰敢這樣亂搞，都是安排好的演一齣司法大戲」、「又要excel pay還是AI pay」、「鏡的海外資金怎麼自己不解釋清楚？」

中天聲明。（圖／中天新聞）

中天電視聲明，「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

