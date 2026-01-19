中天記者與5軍人遭羈押 羅智強：偵查不公開變民進黨自助餐

檢方日前偵辦現役軍人洩密案，中天記者與5軍人遭羈押禁見。橋頭地院強調因「偵查不公開」尊重檢方立場，不便說明。對此，國民黨立委羅智強今（19日）反問「王立強事件不就是徹頭徹尾的烏龍嗎？」他還開酸「『偵查不公開』再度變成今天民進黨的自助餐」、「想知道發生什麼事還得看鏡檢報導」，今天大家最大的疑惑，是偵辦這類案件中真的有做到獨立公正嗎？

國民黨立委羅智強。（中天新聞）

高雄橋頭地檢署17日偵辦現退役軍人違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，檢察官偵訊後將現役軍人及捲入的民間人士含媒體記者共5人全部聲押禁見獲准，但檢方以「偵查不公開」為由拒絕說明，引發外界質疑羈押的正當性，以及言論自由與國安違法的界限。

民眾黨立委張啓楷引柯文哲案為例，呼籲黨檢媒自制，不能讓台灣再進入「綠色恐怖」。民進黨立委兼任政策會執行長吳思瑤質疑民眾黨是在鼓勵犯罪嗎？請民眾黨自制；不要發動莫須有的「政治介入司法」老戲碼，急切地操作民粹或輿論辦案。

民眾黨立委張啓楷。（中天新聞）

國民黨立委羅智強今早受訪，對此提出幾點疑問，第一個就是發現，這個案件非常不透明，當然如果真有危害國家安全行為，要依法究責，基本上國民黨認為本來就該依法處理、依法行政，所以「勿往勿縱」是第一原則。

羅智強指出，第二個，他也必須要講一件事情。以前只要執政的手進來偵辦任何跟媒體，乃至於所謂政治有關的國安法案件，或者說今天抹紅的案件，他要問各位，檢方的公信力到底在哪裡啊？

羅智強續指，第一個「王立強事件不就是個徹頭徹尾的烏龍嗎？」當時大張旗鼓用司法對付向心夫婦，到最後就發現是烏龍一場。另外也看到、今日媒體也有提到，過去也有媒體記者被以類似的方式清算，到最後也發現他是清白的，可是過程當中對他的整個的清算，造成他的整個事業全毀；甚至最後有含冤以終的。

羅智強想請教，「過去檢方只要跟這類案件，尤其跟政治或是跟媒體的、所謂新聞自由相關的時候，過去交出來的成績是不忍卒睹啊！所以回頭就出現一個最弔詭的問題，就是今天我們當然支持去偵辦任何危害國家安全的一些案子，但是只要今天我們的執政者一出手，我們的檢方一出手，只要是跟政治有關的，那過去我看到都是烏龍辦案居多啊！」

羅智強提到，「加上國安法的案件，又是蓋上18層黑布在上面，沒有人知道實際的案情如何，我們更不知道發生了什麼事情。那最後要知道發生什麼事情，還得要看『鏡檢』的報導。」

羅智強說，「我就再下一個第三個問題是『偵查不公開』，再度就變成是今天民進黨的自助餐啊！」所以很簡單做一個結論，危害國家安全的行為，必須用法律來約束。 這一點，當然沒有任何問題。但是請問我們到現在為止，我們的這個檢方、檢調在偵辦任何跟在野黨也好、跟媒體也好，跟所謂的異議者也好，偵辦這類案件的過程當中，真的有做所謂的獨立跟公正嗎？這才是我們今天最大的疑惑。

