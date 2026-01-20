中天記者被押 羅智強憶「烏龍前例」怒轟：國安法案件又要蓋18層黑布

​中天電視台主播林宸佑被控涉嫌違反《國安法》引起高度關注，國民黨立委羅智強喊話「依法行政，勿往勿縱」的同時，回憶2019年11月下旬的「王立強事件」指出，過往案例最後只證明都是烏龍辦案居多，要求檢方、檢調偵辦在野黨案件應維持獨立、公正的原則。

羅智強19日受訪表示，若坐實危害國家安全的行為，本就該依法究責，國民黨也贊成依法行政、毋枉毋縱的原則，但這次中天記者被押的案件「非常不透明」。

「檢方的公信力到底在哪裡」，羅智強回顧2019年的王立強事件表示，當時就是大張旗鼓用司法對付向心夫婦，最後才發現是徹頭徹尾的烏龍，更別說還有媒體記者被用類似的方式清算，導致事業全毀，即便最後證實了清白卻是為時已晚。

中天記者林宸佑疑涉國安法，高雄橋頭地院裁定收押禁見。（取自林宸佑臉書）

嘆國安法案件遭蓋黑布 羅智強：偵查不公開成綠營自助餐

羅智強重申，絕對支持偵辦任何危害國家安全的案子，但從過往的例子可以發現，只要案件「跟政治掛勾」基本都是烏龍辦案居多，羅智強進一步指出，再加上《國安法》的案件「又是蓋上18層黑布在上面」，要想知道實際案情、發生什麼事情，還只能從「鏡檢」（鏡週刊）的報導得到資訊。

「偵查不公開如今再度變成民進黨的自助餐」，羅智強質疑，檢方、檢調在偵辦任何跟在野黨、媒體或所謂的異議者案件期間，是否有真正做到所謂的獨立、公正，已經被外界畫上一個問號。

針對中天記者林宸佑涉《國安法》遭羈押一事，中天18日透過聲明強調「對案情毫無所悉，無可回應」，中天呼籲，希望司法公正審理，毋枉毋縱，至於外傳中天被搜索一事，中天強調「並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

