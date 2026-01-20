中天記者遭押 羅智強轟「烏龍辦案居多」：檢方有做到獨立、公正？

中天電視台主播林宸佑（馬德）遭控涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，引發爭議。國民黨立委羅智強認為，檢方、檢調偵辦任何跟在野黨、媒體或所謂的異議者案件中，真的有做所謂的獨立跟公正嗎？並強調以過去例子來看，「都是烏龍辦案居多」。

羅智強昨（19）日受訪時指出，上述案件非常不透明，若真有危害國家安全行為要依法究責，國民黨立場本來就是該依法處理、依法行政，「勿往勿縱」是第一原則；不過羅質疑，以前只要執政者的手伸進來偵辦任何跟媒體，乃至於所謂政治有關的國安法案件或抹紅的案件，檢方的公信力到底在哪裡？

羅智強進一步舉例，王立強事件就是徹頭徹尾的烏龍，當時大張旗鼓用司法對付向心夫婦，到最後就發現是烏龍一場；另外，過去也有媒體記者被用類似的方式清算，到最後也發現是清白的，可是過程中的清算造成事業全毀，最後含冤以終。

羅智強強調，過去檢方只要偵辦跟政治、媒體或所謂新聞自由相關的時候，交出來的成績不忍卒睹，羅強調，當然支持偵辦任何危害國家安全的案子，但只要執政者、檢方一出手，是跟政治有關的，過去看到都是烏龍辦案居多」；羅說再加上國安法的案件，又是蓋上18層黑布在上面，沒有人知道實際的案情如何，更不知道發生了什麼事情，最後要知道發生什麼事情，還得要看「鏡檢」的報導。

羅智強諷刺表示，偵查不公開如今再度變成民進黨的自助餐，他強調，危害國家安全的行為，必須用法律來約束， 這一點沒有任何問題，但檢方、檢調在偵辦任何跟在野黨、媒體或所謂的異議者案件中，真的有做所謂的獨立跟公正嗎？這才是外界最大的疑惑。

針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，中天18日發出聲明強調，「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

★未經判決確定，應推定為無罪

