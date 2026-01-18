中天記者遭收押 張啓楷：黨檢媒又一體了嗎？

民眾黨立委張啓楷今（18）日針對中天記者林宸佑遭羈押禁見一事發表評論，他批評案件出現「黨檢媒一體」現象，偵查不公開原則遭破壞，媒體已開始大肆報導，手法與柯文哲案件如出一轍。他質疑「幾千或幾萬元就能收買現役軍人取得重要軍事資料」說法不合理，要求司法單位拿出明確證據。

民眾黨立委張啓楷。（圖／中天新聞）

張啓楷表示，昨天事情爆發時，就發現媒體已經開始報導，「黨檢媒又一體了嗎？又偵查不公開了嗎？這不是跟柯文哲案子如法炮製嗎？」他強調，在要求勿枉勿縱的同時，請黨檢媒自制並拿出明確證據。

「到目前為止，說馬德拿了幾千塊或幾萬給現役軍人，就把重要軍事資料拿給中國大陸人士，夠明確嗎？」張啓楷質疑，幾千塊可以收買一個人取得非常嚴重、非常重要的軍事資料？一方面說不公開，一方面有些媒體已經大肆報導，請黨檢媒自制。

中天聲明。（圖／中天新聞）

張啓楷指出，從柯文哲案到蔡正元案，一路下來都有類似情況，「就像柯文哲案子有法官講，台灣民眾對於司法公信力已經非常低了，司法已經非常脆弱了，請不要再破壞台灣法制的根基。」

他進一步警告，林宸佑案牽扯到國安法與新聞媒體兩大領域，請不要造成台灣民眾的寒蟬效應。「你不要在媒體採訪或做評論的時候，或者在監督政府的時候，變成噤若寒蟬，那台灣還是個民主國家嗎？」張啓楷呼籲大家注意國際上如何看待此事，為了台灣的民主法制共同努力，不要一直踐踏，「再這樣下去，台灣會變成一個國際的笑話。」

