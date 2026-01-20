中天記者遭收押 鄭麗文揭賴政府要堵名嘴、新聞從業人員的嘴

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號馬德）疑涉違反《國家安全法》遭收押禁見，國民黨主席鄭麗文質疑，民進黨把國家安全無限上綱，過去也造成很多冤屈，現在賴政府就是要用這種方式，針對名嘴和新聞從業人員，堵上大家的嘴。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文19日在網路節目「中午來開匯」表示，民進黨現在無時無刻把國家安全無限上綱，不斷說匪諜就在你身邊。過去這麼多年，他們其實在這件事情上鬧了很多的笑話，也造成了很多人的冤屈。這種司法的騷擾、干擾、打壓，製造非常嚴重的寒蟬效應，「至於馬德的個案是什麼，因為到目前為止資訊非常有限，完全看不出來是怎麼回事、到底怎麼了。」

鄭麗文說，個案的部分，現在可能還沒有辦法評論，還看不清楚到底怎麼回事。但問題是，整個氛圍的趨勢和方向，是賴清德卯起來賣芒果乾，而且是最惡劣的，就是透過司法，而這個手早就伸向在野黨。今年的選舉，我們也預告很多次，從大家都知道他一定會用司法來對付候選人，那麼民進黨會怎麼樣再操透過司法，我們都非常小心在應付的。未來相關的問題，民進黨只會變本加厲，「而且我認為，賴清德就是隨便你們罵了，他已經不在乎了，因為他沒有別招，他沒有政績，他個人沒有聲望，整個國家的局勢這麼的困難，他只能透過恐嚇、抓人。」

鄭麗文認為，賴清德這樣做，才是真正最破壞民主遊戲規則的、最糟糕最卑劣的手法，就是不當的動用司法。我們現在努力的想要和緩兩岸緊張局勢，國民黨憑著自己小小的力量，希望能夠重新對話、緩和局勢，而民進黨虎視眈眈，就算沒有小辮子，他們也可以編、動用司法，惡劣至極。兩岸的和平交流對台灣的各行各業至關重要，民進黨要斷了大家的生路，不斷的來要挾國民黨，甚至莫名其妙編一大堆莫須有的故事，「就想要來扣我的帽子，然後就想要來詆譭國民黨」，他們只有這一招，也沒有別招，編故事的能力也是越來越爛，講來講去就是那幾招，然後隨便亂講一通。

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。（圖取自林宸佑臉書）

鄭麗文說，「今天他只能扣我帽子、罵我，可是有些人他是要直接抓走的」。馬德這個案子會怎麼樣發展，還要有待觀察，但比較嚴重的是，他是一個新聞從業人員，這會不會再無限上綱？他們已經控制了這麼多的媒體了，還要堵新聞從業人員的嘴，「他堵兩種人的嘴，一個就是名嘴，早就開始了，不然蔡正元到底是犯了什麼天條，有必要讓民進黨這樣非追殺他不可嗎？另外一個他針對新聞從業人員」，他們對言論的緊縮跟控制已經到了無所不用其極的程度，是否會造成寒蟬效應？「當然會啊」。網路NCC可能管不到，那NCC管不到的，就直接用司法來抓你，所以這很糟糕。

