中天記者遭羈押檢方指涉《國安法》 國防部：相關案情不予評論

橋頭地檢署偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，檢察官偵訊後聲押中天記者林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。對此，國防部表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部。（資料照）

針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

中天聲明。（圖／中天新聞）

中天電視聲明，「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

