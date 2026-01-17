中天記者遭羈押禁見 陳智菡：新聞記者能掌握什麼國家機密？

中天記者林宸佑遭羈押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今(17)日發文表示，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法還被羈押」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料圖／中天新聞）

陳智菡今天下午在臉書發文指出，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」她更在底下留言表示，「馬德（林宸佑）掌握的不就是賴品妤假摔？」

中天聲明。（圖／中天新聞）

中天電視發聲明表示，「針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

廣告 廣告

延伸閱讀

蔣德綱/賴政府幫川普數鈔票？

中加關係破冰！陸商務部：將依法調整對加拿大芥花籽反傾銷措施

美關稅判決估20日宣判！若遭推翻白宮稱可徵10%關稅應急