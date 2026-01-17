中天記者遭羈押 張啓楷嘆：別再出現「綠色恐怖」 柯文哲反應曝

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪汙治罪條例遭羈押禁見。民眾黨立委張啓楷17日受訪直指，民進黨政府開始用國安法來辦知名主播，並痛斥台灣好不容易走過白色恐怖，不要再出現「綠色恐怖」；甚至直指民眾黨前主席柯文哲的事情印證人民對司法的信任度越來越低。一旁的柯文哲則苦笑說，「不是越來越低，根本就不信任」。

張啓楷17日與民眾黨前主席柯文哲一起到嘉義地方掃街拜票時表示，主播也是記者的「馬德」林宸佑剛剛被用國安法禁見，請一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害。林宸佑這段時間在採訪或者當主播的過程裡面，他深入追蹤非常多的事情，是一個非常受到廣大民眾支持的一個名主播、名記者。

張啓楷接著表示，更嚴重的是，這是第一件民進黨政府用國安法開始辦名主持人跟主播，我們希望一定要勿枉勿縱，而且不要又出現司法迫害的事情。並指站在他左邊的「阿北」柯文哲，一路上有人幫他加油的同時，阿北被羈押禁見有1年多，後來證明證據、金流都沒有，此時阿北搖頭；張啓楷說，司法已經讓人民非常不信任了，所以特別不一樣。林宸佑這一個事情，又是用國安法，這是非常非常嚴重的事。

張啓楷認為，台灣好不容易走過白色恐怖，不要再出現「綠色恐怖」。用國安法辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘。台灣很多人流血流汗，尤其我們又站在台灣民主聖地嘉義市，嘉義市民是多麼遵守民主法治，流血流汗爭取我們民主和法治，結果今日台灣竟然發生用國安法辦媒體人，甚至出現大搜索跟收押。

張啓楷更表示，我們一方面不滿司法，不要再出現追殺民進黨以外人士的事情。今日柯文哲也在這邊，柯文哲的事情印證了人民對司法的信任度越來越低。一旁的柯文哲苦笑說，「不是越來越低，根本就不信任」。

