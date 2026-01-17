中天記者遭羈押 方恩格揭在美「是否構成犯罪」標準

方恩格律師表示，此類逮捕在美國須符合高標準，別人非法取得機密文件或漏國安秘密給記者，通常記者不構成犯罪。圖為中天新聞台大樓。（資料照，鄭任南攝）

橋頭地檢署偵辦中天新聞記者「馬德」林宸佑，指控其涉嫌以數千元至數萬元不等金額，收買現役軍人，取得軍事機密資料後，再透過管道交付予大陸地區人士。檢調國安單位聯手出擊，16日大規模搜索，並聲請羈押記者林宸佑及涉案的現、退役軍人共6人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。美籍國際政治觀察家方恩格律師表示，此類逮捕在美國須符合高標準，別人非法取得機密文件或洩漏國安秘密給記者，通常記者不構成犯罪。

橋頭地檢署指出，中天新聞記者林宸佑及現退役軍人，訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

國防部17日表示，循線查獲相關事證，採即蒐即辦原則，目前全案已進入司法程序，基於偵查不公開，對案情不予評論。

「中天新聞記者涉國安法被羈押禁見！」方恩格17日發文強調，在美國，此類逮捕必須符合高標準。通常情況下，記者報導國安事務或國安相關文件内容並不構成犯罪。只有當記者參與非法取得國安資料時，才構成犯罪。換句話説，別人非法取得機密文件或漏國安秘密給記者，通常記者不構成犯罪。但如果記者教第三方怎麽取得，就構成犯罪。

★未經判決確定，應推定為無罪。

