中天記者遭羈押 郭正亮：案情匪夷所思

中天記者林宸佑（馬德）涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見。前立委郭正亮表示，由現在外界知道的案情「匪夷所思」，無法不令人懷疑檢方是不是政治動機？是不是要藉馬德故意來威嚇中天？

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮在今（19）日中天節目「大新聞大爆卦」中表示，國安法的案件，照理講被羈押禁見應該要經過高雄地院，但迄今沒有看到高雄地院的羈押裁定書。照理講，林宸佑可以行使緘默權，拒絕回答任何事情，等律師到才送地院申押。他說，有沒有走這個程序，不知道，外界都不知道，因為林宸佑遠在高雄，是橋頭檢察署在偵辦。

郭正亮指出，林宸佑有律師，可是律師敢說話嗎？照理講律師可以出來講話，因為林宸佑可以見律師，那為什麼現在只有單方面的說法，因為都是檢方的說法，現在沒有看到律師的說法。

郭正亮表示，案發之初都沒有消息的時候，就有一些「司法敗類」的媒體，被當成傳話筒，檢方也沒有出示任何證據。他質疑，講的是什麼證據呢？支付寶或微信是斷點，有查到錢嗎？又有沒有看到錢，怎麼知道是斷點？怎麼知道是中資？

(圖/截自Google Maps)

郭正亮指出，外界現在連細節完全都不知道。他說，所以會讓外界覺得是一個完全不對稱的關係，而且檢方的歷史又不是很光彩。

郭正亮表示，台北市議員侯漢廷也歷經過這個過程，也是國安法，結果他跟王炳忠後來都無罪。他說，當時侯漢廷被懷疑有接觸後來被認為是匪諜的人，兩人見過面，被懷疑有沒有拿錢，後來發現侯漢廷根本就沒有拿錢，也沒有提供任何的情報文件，所以就不起訴，連進入起訴都沒有，但侯漢廷就背負匪諜的名聲。張顯耀也是這樣，被說是匪諜，結果張顯耀後來也是不起訴。

郭正亮說有去問一些法界的朋友，也是覺得難以理解，他們認為林宸佑又不是幼稚園剛畢業，會從自己的戶頭轉賬給軍人，然後被抓個正著？

侯漢廷。(圖/中天新聞)

郭正亮指出，這是「鏡檢」說的故事，《自由時報》也這樣說，他難以想像，怎麼可能有人跑政治新聞的，且得罪這麼多民進黨人士，做事情還這麼大剌剌，實在是難以想像。

郭正亮表示，其次是找一個士官來拍主張和平統一這樣的自嗨片，就可以拿20萬元，這個匪夷所思。他認為，如果有羈押到5個人，相信裡面有人提供軍事情報，問題是林宸佑跟他們是什麼關係？不知道，完全無法評論。

郭正亮指出，《自由時報》跟《鏡週刊》都寫說林宸佑是資金的提供者，這個邏輯也蠻怪的，這個案情太奇怪了吧？他說，反正現在聽到的案情，就是覺得匪夷所思。

郭正亮也表示，檢方提供的證據太遠了，都是一些想當然耳，比如說有多個微信、支付寶。他說，那就秀出來看，看賬戶的金額有多大，他覺得檢方一定是沒有、沒有看到，因為如果有看到，會看到匯錢的那一方是誰。

郭正亮強調，根據過去的例子，從張顯耀、侯漢庭、王炳忠，還有向心夫婦，後來都是無罪，檢方要用國安的大帽子來辦案，失敗率實在太高了，當然會讓人家懷疑。他說，如果檢方的失敗率很高，當然有人就會覺得是不是政治動機？是不是要借馬德故意來威嚇中天？當然會有人這樣想。

