中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險

▲林宸佑（圖）涉嫌觸犯《國家安全法》，17日遭高雄橋頭地檢署羈押禁見。（圖／翻攝自林宸佑臉書）

[NOWnews今日新聞] 中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是清楚且可預期的，政治人物𥚃面，現在是民眾黨主席黃國昌最危險。

邱毅今日在臉書發文表示，中天記者馬德被收押禁見不是單一事件，從蔡正元即將入監服刑，舘長被提起公訴，到馬德收押禁見，賴清德準備用司法手段來政治追殺，應該是很清楚可被預期的事。

邱毅指出，馬德的罪名是違反國安法，跟早幾年對付王炳忠等人的手法差不多，只是賴清德比蔡英文更狠，蔡英文還只對王炳忠等人限制出境，賴清德對馬德竟使出收押禁見。

邱毅示警，馬德不會是最後一個，檢察官狠咬馬德，目的在殺雞儆猴，警告媒體別造次，乖乖做民進黨的舔狗，才能免掉禍從天上來。

邱毅認為，政治人物𥚃面，現在黃國昌最危險，賴清德就在等著2月1日，那時黃國昌沒了立委保護傘，檢察官的雷霆手段已蓄勢待發。賴清德現在是杯弓蛇影，大陸央視報導解放軍斬首行動演習，大概率把他嚇著了。

