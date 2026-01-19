中天記者馬德遭收押 媒體人憶「共諜冤案」嘆郭玫蘭死前等不到檢調一句道歉

《中天》記者「馬德」林宸佑遭收押，讓陳揮文想起被冤枉的前同事郭玫蘭。（翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

《中天新聞》政治記者「馬德」林宸佑，涉嫌利誘現役軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，被依涉犯《國安法》起訴並遭收押禁見。消息一出掀起熱議。不過資深媒體人、政論名嘴陳揮文呼籲大家秉持無罪推定原則，不要未審先判，因為多年前他的同事郭玫蘭，正是「共諜冤案」的苦主，而她直到病逝都沒等到檢調一句對不起…

林宸佑涉犯《國安法》遭收押，陳揮文18日在臉書有感而發，因為此事讓他想起多年前的同事郭玫蘭。陳揮文回憶，當年郭玫蘭被檢調懷疑是共諜，遭到大動作搜索，諭令20萬元交保，限制出境，手機筆電都被扣押。

結果案子查了幾個月北檢做出不起訴處分，全案「一場誤會、烏龍結尾」。然而事件經媒體大肆渲染，郭玫蘭名譽嚴重受損，遭受各界異樣眼光，工作求職不順，聲請國賠也失敗，只能自認倒楣。

這起「共諜冤案」爆發4年後，郭玫蘭因病去世。陳揮文想問北檢、調查局「有跟郭玫蘭說一句對不起嗎？還是辦錯了、弄錯了，就算了？」

看到部分民進黨立委見獵心喜、未審先判，對林宸佑、《中天新聞》潑髒水落井下石，陳揮文指出，26年前他曾與郭玫蘭、綠委林楚茵在同一家媒體共事，如今他想問林楚茵「妳還記得郭玫蘭嗎？妳相信，郭玫蘭會是共諜嗎？我們是不是應該用一樣的標準，看待郭玫蘭與馬德？」

針對郭玫蘭的「共諜冤案」，監察委員王美玉、高涌誠、趙永清2019年指出，調查局偵辦郭玫蘭涉犯《國安法》案件多年，最後僅據郭玫蘭電子郵件内容移送檢察官指揮偵辦。可檢調發動搜索後，既查無確切證據證明郭玫蘭涉案，又遲至2014年12月間始偵結不起訴，致涉案人郭玫蘭身心煎熬達10個月之久，已致她的名譽、工作、精神狀況等受到嚴重損害，無辜受害甚深。3名監委認為，法務部應深切檢討，應對偵查期間予以適當限制，以保障人權，並避免偵查內容不斷地遭洩漏問題。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

