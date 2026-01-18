中天記者「馬德」涉國安法遭羈押 張啟楷質疑：幾千塊能收買一個人？

民眾黨立委張啟楷。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中天主播「馬德」林宸佑涉國安案件引發社會譁然，民眾黨立委張啟楷今（18）日接受媒體訪問時表示，自己心情「非常沉重」，並直言此案對台灣民主、人權與新聞自由造成極大震撼，呼籲司法機關「勿枉勿縱」，更應拿出清楚、明確的證據，避免製造寒蟬效應，讓台灣民主倒退。

張啟楷指出，台灣好不容易走過白色恐怖，歷經無數人犧牲流血流汗，才換來今天的民主法治社會，「真的希望不要再出現所謂的『綠色恐怖』」。他強調，馬德是在解嚴前後即投入新聞工作的媒體人，對台灣民主發展有深刻理解，如今卻因國安法被偵辦，事件本身「非常嚴重」。

張啟楷質疑，動用國安法辦理一名媒體人，相關證據是否已達高度明確的程度，社會必須嚴肅面對。他指出，馬德長期監督執政黨，無論是質疑柯建銘所稱的「雜質」、「中共同路人」，或與曹興誠針鋒相對，都是媒體監督公共事務的正常職責，「現在卻用國安法來辦他，證據真的夠嗎？」

他也以南韓近期政治事件為例指出，南韓總統尹錫悅民調持續下滑，甚至不惜犧牲國家安全搞戒嚴，遭檢方以「破壞憲法、挖掉法治根基」求處重刑，令人警惕。「台灣如果在人權、言論自由上也出現倒退，國際社會會怎麼看？」

張啟楷進一步批評，在馬德事件爆發後，已有部分媒體大幅跟進報導案情內容，質疑是否出現「黨、檢、媒」再度合流的情況。他直言，一方面強調偵查不公開，另一方面卻出現大量細節報導，「這樣的做法，難免讓人聯想到過去其他案件的處理方式」。

對於外界流傳馬德疑似以數千元、數萬元代價，提供所謂「重要軍事資料」給對岸人士，張啟楷也提出質疑：「幾千塊錢，真的能收買一個人？究竟是多嚴重的軍事資料？」他強調，若證據不足卻以國安法重辦，不僅傷害個人權益，也會對整個媒體環境造成巨大壓力。

張啟楷最後呼籲，馬德案牽涉國安法與新聞自由，司法與媒體都應高度自制，避免造成台灣社會的寒蟬效應，更不應讓媒體在採訪、監督政府時噤若寒蟬。「台灣還是民主國家嗎？希望大家一起關注國際社會怎麼看這件事，否則台灣不只是倒退，還可能淪為國際笑話。」

