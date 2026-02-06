中天車享家/鴻華先進Foxtron BRIA怎選？七成訂單買Emerge 特殊功能一次看

中天車享家「朱朱哥來聊車」，這次為您帶來的是，國產電動車市場討論度極高的鴻華先進Foxtron Bria。究竟哪一個版本最受消費者青睞？答案出乎原廠預期，售價114萬9的中階版本Emerge，竟佔整體銷售七成以上，成為名符其實的主力車型。

原廠原先預估白色內裝加上香氛套件僅有約3%車主會選配，因此採取接單生產策略，沒想到實際銷售比例超過一成，導致目前選擇白內裝的消費者需多等待交車時間。（圖／朱朱哥來聊車）

朱朱哥指出，原廠原先預估白色內裝加上香氛套件僅有約3%車主會選配，因此採取接單生產策略，沒想到實際銷售比例超過一成，導致目前選擇白內裝的消費者需多等待交車時間，顯示市場對質感與風格配色的高度接受度。在車色選擇上，白色依舊是最大宗，不過鼠尾草綠成為近期搶手色系，藍色車身搭配白色車頂的獨特組合，以及熱血紅色，也各自吸引不同族群青睞。

在車色選擇上，白色依舊是最大宗，不過鼠尾草綠成為近期搶手色系。（圖／朱朱哥來聊車）

在行路質感方面，朱朱哥認為中階後輪驅動版本229匹馬力已相當夠用，關鍵反而在18吋、215/55胎圈配置，55扁平比有效吸收路面碎震，整體舒適性甚至優於20吋胎圈的四驅頂規版本，對市區與日常通勤族群更為友善。

三段可調迎賓燈。 （圖／朱朱哥來聊車）

配備層面，中階以上即標配UWB超寬頻鑰匙、三段迎賓燈與燈光秀、RPA遙控停車、免腳踢感應尾門、手機遠端控制，以及反應靈敏的語音助理「嗨 小布、嗨 Bria」。車內更具備獨特的「掃風式」空調出風口，搭配12支SEAS音響，營造超越同級的科技與聽覺體驗。

遙控停車功能。 （圖／朱朱哥來聊車）

安全與駕駛輔助部分，中階車型即升級前六後六雷達、360度環景與底盤透視系統，並支援Level 2半自動駕駛。實際高速巡航時，加減速與跟車反應平順，不會給駕駛帶來突兀感，整體設定偏向舒適與安心。

Bria語音控制功能。 （圖／朱朱哥來聊車）

綜合價格、配備與實際駕駛感受，朱朱哥認為，Foxtron Bria中階Emerge多出的15萬元，換來的並不只是配備升級，而是一台在舒適性、科技感與實用性之間取得高度平衡的電動車，也難怪成為市場最熱銷版本。

朱朱哥認為，Foxtron Bria中階Emerge多出的15萬元，換來的並不只是配備升級，而是一台在舒適性、科技感與實用性之間取得高度平衡的電動車。（圖／朱朱哥來聊車）

在行路質感方面，朱朱哥認為中階後輪驅動版本229匹馬力已相當夠用。（圖／朱朱哥來聊車）

https://youtu.be/1XX8v05R3Zo?si=85SxwrVda5FfqKcu

