中天追問哥林宸佑被爆涉違國安法！傳收受紅錢遭地檢署搜索帶回...確定法院諭知羈押禁見

中天電視台主播林宸佑過去因積極堵訪綠營人士出名，不過近日卻爆出涉嫌收受中國錢財，恐違反《國安法》，遭到高雄橋頭地檢署搜索住家，今（17日）確定諭知羈押禁見。對此，中天做出回應。

林宸佑過往曾因採訪與民進黨立委有過衝突，而他積極追問敏感問題的行為為自己收穫不少粉絲，在中天電視台也有多項主持節目。據了解，林宸佑不但被爆可能涉嫌違反國安法，與其他被告共七人也涉觸犯貪污治罪條例，情況有待釐清。

對此，中天出面回應，針對旗下記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，中天表示，希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣，而有外傳中天同遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

(圖片來源：林宸佑社群)

