中天適用新《衛廣法》可重返56台？ 黃國昌：要看行政訴訟結果

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲前往南門市場發春聯。廖瑞祥攝。



立法院昨天三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，被綠營批評是讓中天電視台復活，但國家通訊傳播委員會（NCC）說明，因為沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用。對此，民眾黨主席黃國昌今（1/31）天表示，這次修法是處理行政處分錯誤時的救濟手段，至於中天是否可以適用新的衛廣法，仍要看最後行政訴訟的結果。

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今天前往南門市場發春聯，對於中天是否適用修正好的《衛廣法》，黃國昌說，這次《衛星廣播電視法》修正被民進黨刻意操作成「中天條款」，不過法律適用具有普遍性跟一般原則性，這次修正處理的是，當撤照的行政處分，經過行政法院確定判決撤銷的話，代表當初行政處分如果是錯誤的，「這個時候到底要給電視台什麼樣子的救濟手段？過去因為法律沒有規範，所以導致無所適從。」

廣告 廣告

另外，立法院昨天三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正案，將「曾隸屬於國家」的法人 、團體或機構排除在「附隨組織」的定義之內，而黃國昌昔日支持「消滅國民黨」的貼文也被翻出。

對此，黃國昌表示，民進黨慣用的手法就是用假訊息、資訊落差欺騙台灣人民，他要問一個最簡單的問題，「國民黨的黨產全部都恢復了嗎？」他強調，國民黨黨產根本沒有恢復，從頭到尾昨天只處理一件事情，在目前司法訴訟爭訟中，曾經隸屬於國家的只有一個團體，就是救國團，救國團過去這幾十年都是靠救國團的人，他們自己辛苦的辦各式各樣的活動去維持他們的營運。

黃國昌認為，救國團在這樣的情況之下，還要繼續被追殺，被民進黨要求把錢全部都吐回去，讓那麼多的家庭、員工大家通通都沒有工作，「這個是轉型正義的目的嗎？」

更多太報報導

「買不起台北房子！」黃國昌、柯文哲輔選小雞遇女子陳情 柯抓頭離開

AIT高層接連拜會 盧秀燕表態：基於國家安全至上「支持適當增加國防支出」

獨家／三讀通過《衛廣法》修法 就能回到52台？ NCC曝：新版條文無回溯條款！不適用中天案