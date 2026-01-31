中天適用衛廣法修法？ 黃國昌：要看行政訴訟結果

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院院會昨（30）日三讀通過衛星廣播電視法修正案，讓中天新聞台有機會能復台，但NCC說明，因沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用。對此，民眾黨主席黃國昌今天表示，這次衛廣法修正，是處理行政處分錯誤時的救濟手段，至於中天是否可以適用新的衛廣法，仍要看最後行政訴訟的結果。

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌表示，這次衛星廣播電視法的修正，民進黨在發動攻擊的時候，都刻意說這是「中天條款」，不過法律的適用是具有普遍性跟一般原則性。這一次衛星廣播電視法的修正，在處理的只有如果當撤照的行政處分，經過行政法院確定判決撤銷的話，也就是代表當初的行政處分如果是錯誤的，這個時候到底要給電視台什麼樣子的救濟手段？過去因為法律沒有規範，所以導致無所適從。

至於中天電視台最後是不是可以適用新的衛星廣播電視法？黃國昌稱，還是要看最後行政訴訟的結果是如何。

另外，媒體也問，昨天黨產條例修法通過，綠營支持者還有民進黨的部分立委就挖出十年前黃國昌的發文支持黨產條例一事來抨擊。對此黃國昌說，其實民進黨慣用的手法就是用假訊息、用資訊落差在欺騙台灣人民，他就問一個最簡單的問題：中國國民黨的黨產全部都恢復了嗎？有嗎？從頭到尾昨天的黨產處理條例只處理一件事情。國民黨的黨產根本沒有恢復，在處理的只有一個曾經隸屬於國家的，在目前司法訴訟爭訟當中，曾經隸屬於國家的只有一個團體，就是救國團。

黃國昌稱，救國團過去這幾十年，都是靠救國團的人，他們自己辛苦的辦各式各樣的活動去維持他們的營運。在這樣的情況之下，還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫他們全部都吐回去，然後讓那麼多的家庭的員工大家通通都沒有工作，這個是轉型正義的目的嗎？更何況民進黨的立委，一堆之前還有在救國團裡面擔任所謂的副主委的工作，「那奇怪了，那民進黨的這些人在中國國民黨的附隨組織裡面擔任主管，你們自己都不會臉紅哦？」

黃國昌說，他再說一次，民進黨認真做事，不要一天到晚用假訊息在欺騙台灣人民。



