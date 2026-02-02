中天重返52台不適用新法？ 許宇甄：不是NCC說了算

立法院會1月30日進行第11屆第4會期的最後一天議程，審理《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，最終藍、白立委聯手，以60票贊成、0票反對三讀通過。不過，國家通訊傳播委員會（NCC）隨即以「無回溯條款」為由，主張中天新聞台換照案並不適用新法。針對中天返回有線電視系統一事，國民黨立委許宇甄強調，中天案不是NCC說了算，當然有新法適用餘地。

許宇甄今（2）日表示，中天案能不能適用新法，不是NCC說了算，是法院說了算。因為中天案目前仍在行政訴訟當中，尚未定讞，當然有新法的適用餘地。

許宇甄指出，我們這次通過的《衛廣法》修法，最重要就是要糾正NCC過去濫權關台的錯誤，捍衛新聞自由。而NCC如果繼續無視法律「從優從新」的慣例，執意要知法玩法，只會證明自己不僅是「髒CC」，更是毀壞法治的元凶。我們要求NCC尊重國會的新意，還給中天應有的權利。

中天電視30日發出聲明表示：衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾5年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

