中天重返52台有望？藍推《衛廣法》修法 NCC：應由法院依法判斷

藍營啟動《衛星廣播電視法》修法，國民黨立委、交通委員會召委洪孟楷將於8日排審《衛星廣播電視法》修正草案。針對在野立委提案中關於換照保障及行政救濟期間執照效力的規定，NCC也提出書面報告回應相關議題。

國家通訊傳播委員會。（資料照／中天新聞）

洪孟楷在8日及10日排審朝野立委提出的《衛廣法》部分修正草案，其中涉及保障衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商換照權益的內容。NCC在書面報告中指出，新聞自由是憲法上的「制度性保障」，這是台灣憲法學界特別是大法官林子儀等學者所強調的核心概念。

廣告 廣告

中天新聞台遭NCC「不予換照」。（圖／中天新聞）

NCC說明，「制度性保障」意味著憲法對新聞自由的保障，不僅是保障記者個人的採訪與報導自由作為基本人權，更重要的是保障新聞機構的健全運作，確保新聞體制本身作為民主社會的第四權能夠獨立且有效地運作，免於政治或經濟力的不當干預。其最終目的是確保資訊多元、公共意見的自由形成，以及人民知的權利得到滿足，並促進公共利益的實現。

NCC認為，由於新聞自由是「制度性保障」而非單純的個人權利，這成為該會對媒體進行適度管制的憲法基礎。當新聞機構本身的內控失靈、頻繁違規，導致資訊偏頗單一，實質上就破壞了「資訊多元」和「公共監督」這個制度性保障的目的。國家介入的目的，例如申換照審查，並非限制言論，而是為了維護新聞制度的健康，使其得以持續實現公共利益。

NCC。（圖／翻攝NCC臉書）

有部分立委所提的草案內容規定，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，且效力溯及既往適用爭訟中案件。另有條文規定，不服NCC廢止執照及駁回換照申請處分，向行政法院提起行政訴訟，得於本案訴訟判決確定前繼續營運。NCC表示，草案內容與行政程序法規定，及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟之三權分立原則未合。是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查。

延伸閱讀

國民黨彰化縣長3搶1 鄭麗文：依黨內制度處理

鄭麗文2026目標至少攻下南二都 月底前公布南高屏參選人

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽