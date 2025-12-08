中天重返52台有望？ NCC代理主委：「幾乎不可能」

NCC代理主委陳崇樹8日在立法院交通委員會表示，中天復台想要回到52台頻道幾乎是不可能的事。廖瑞祥攝



立法院交通委員會今日（12/8）審查「衛星廣播電視法修正草案」，攸關中天復台一事，引起各界關注！NCC代理主委陳崇樹表示，就算法案順利通過，但由於有線電視經營權須由NCC委員會決議，現在NCC委員人數不足三人，所以無法處理。而且52台頻位目前已有其他業者，這涉及到商業機制中的第三方利益，在法律執行面難度很高；也就是說，中天想要重返52台「幾乎不可能」。

中天新聞台在2020年換照遭NCC否決，兩方行政訴訟仍在進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，被稱為「中天條款」。國民黨團本週提案逕付二讀。

國民黨立委廖先翔質詢時指出，假設此次《衛星廣播電視法》修法通過後，NCC對中天案會如何處理？陳崇樹回覆，倘若最終一切救濟手段都確定通過的話，NCC會依法行政；「但目前沒辦法處理，原因是有線電視頻道業者的經營權，須由委員會處理，而NCC委員人數不足三人，無法召開正式的委員會，因此無法處理」。

此外，中天原本使用的52台，目前是華視在使用。陳崇樹表示，倘若中天要回到原來的頻位，這涉及到商業機制的第三方利益，在法律執行面確實有不小的挑戰難度。他舉例，那棟房子現在已有新的租客，你要把現在的租客請走，就會產生新的問題。也就是說中天想要重返52台「難度很大」、「幾乎不可能」。

國民黨立委賴士葆質詢時提到，目前與中天訴訟案，NCC已累計26敗。陳崇樹則表示，這是重複計算一審、二審的算法，如果以終判結果來看，案關電視台26件訴訟案，目前有2件還在訴訟中。其他24件已確定，其中有7件是NCC敗訴，另外17件中，NCC勝訴，有6件是電視台沒有提送。總計，NCC只有7件敗訴。

國民黨立委翁曉玲質詢時指出，她所提《衛星廣播電視法》修法主要涉及3部分，首先是簡化評鑑換照的程序，第二是對於違反黨政軍退出媒體的規定，需修正相關的罰則處罰對象，第三則是公開NCC諮詢委員會議的名單。

她強調，目前黨政軍退出媒體的規定，並非處罰投資者，而是處罰被投資的媒體，因為媒體本身可能並不知道持有股份的投資人是哪些，此規定無疑是一種錯殺的規定。

陳崇樹答詢時表示，直接投資絕對禁止，間接投資須有配套，也就是不能有實質控制行為。簡單來講，間接投資者若擔任董監事和經理人，就違反規定。

