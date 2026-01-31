「中天重返52台條款」三讀通過！盧秀燕：民主國家應捍衛媒體言論自由

立法院30日三讀通過《衛星廣播電視法》修法，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，這也意味著中天新聞有望重回52台，引發關注。對此，台中市長盧秀燕今天（31日）表示，我們是民主自由的國家，對於媒體的言論自由應該予以捍衛。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

立法院交通委員會日前審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，審查會最後通過的條文包括，於第1條新增「捍衛新聞自由」，第2條有關本法用詞，增列新聞及財經頻道，第11條則將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照，從現行的有效期6年拉長至9年，境外衛星廣播電視事業代理商之執照亦拉長至9年。

廣告 廣告

國民黨立委提案第17條，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。

國民黨立委羅智強提案，衛廣法第19條增修「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。最終表決藍白聯手以60票贊成、48票反對，三讀通過。全案表決時，民進黨全體棄權，最終以60比0三讀通過。

立法院30日處理事關中天電視台的「衛星廣播電視法」修正案，最終三讀通過。（圖／資料照）

盧秀燕今天上午前往國民黨台中市黨部投票選舉中常委，投票後受訪被問及此事時回應，「我們是民主自由的國家，對於媒體的言論自由應該予以捍衛。」

延伸閱讀

黨團權力重組！柯建銘、蔡其昌尷尬摟腰 英系6席決採一致行動！

影/蔡其昌表態選黨團總召 陳鳳馨揭關鍵：這是賴清德和柯建銘在選

綠營總召內部角力白熱化！英系6票成關鍵 蔡易餘喊話盼溝通