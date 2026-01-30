「中天重返52台條款」三讀通過！蔡正元喊：這是恢復正義

立法院會今天（30日）下午審理衛星廣播電視法部分條文修正草案，院會表決時，民進黨全體棄權不投票，藍白聯手以60票贊成比0票反對三讀通過。對此，前立委蔡正元表示，這叫做「恢復正義」，並指民進黨以不當手段打壓中天，破壞言論自由，背民主國家的基本原則跟立場。

蔡正元。（圖／中天新聞）

立法院交通委員會日前審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，審查會最後通過的條文包括第17條，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。

另外，國民黨立委羅智強提案，衛廣法第19條增修「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。最終表決藍白聯手以60票贊成、48票反對，三讀通過。全案表決時，民進黨全體棄權，最終以60比0三讀通過。

蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，這個叫恢復正義。民進黨用不當的行政手段，且沒有法律依據，撤銷中天新聞台的執照。這是標準的打壓異己、破壞言論自由，違背民主國家的基本原則跟立場。

衛廣法修法三讀。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，當初NCC指控的中天的理由，在訴訟中都輸，輸了之後又心不甘情不願，又不斷搞行政程序的訴訟，用這來卡中天，更不成理由。現在國民黨跟民眾黨在立法院有優勢，當然修法讓中天條款過，阻擋你的行政命令，但民進黨恐怕不會買單，「沒關係，法律通過了以後，我們就來進行更激烈的政治鬥爭。國民黨要有這種自覺，未來不從事激烈的政治鬥爭，所有的政治目標都沒有辦法完成。」

