中天重返52台？NCC：難度大
立法院交通委員會昨審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，未來修法若通過，NCC會依法行政，但中天復台要回到原來52頻道的難度很大，「幾乎不可能」。
國民黨立院黨團提出衛星廣播電視法修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，因此被稱「中天條款」，上周逕付二讀。
國民黨立委賴士葆表示，當初關掉中天的理由，現在「綠媒電視台」也適用，NCC卻未干預，因此關掉中天是政治決定；為了維護新聞自由，未來新聞台換照，NCC應以准予換照為原則。
未來修法若通過，中天可否復台？陳崇樹說，還需要先經過NCC委員會通過，且若照國民黨團版本要回到原有頻位，就有極大困難度，因為NCC不是行政機關，不能要有線電視「請走現有房客，把原來房客找回來」。
但民進黨立委陳素月表示，新聞台若未違規，執照就不可能被註銷，「中天條款」替被處分對象解套，這樣的條文非常不適當。陳崇樹指出，若中天條款通過後，就成為行政訴訟法中的例外情況，加上溯及既往就更為罕見，會讓人家連結是個案式立法，這是需要思考的地方。
民眾黨立委張啟楷追問，NCC何時可以針對修法提出行政院版？陳崇樹表示，重大政策需要委員會通過，但目前NCC沒有委員會，因此無法提出；此外，立院修法通過後，也需要NCC委員會通過。張啟楷表示，若是NCC委員這麼重要，請行政院長卓榮泰盡速提出新的名單。陳崇樹回應，「會在適當時機反映」。
中天要復活？國民黨強推《衛廣法》修正 NCC發聲了
即時中心／温芸萱報導國民黨團提案修《衛廣法》，草案要求，一旦主管機關的換照駁回處分遭法院撤銷，NCC須恢復原頻道號碼與權利，且新法可溯及既往，因此被稱為「中天條款」。藍營並主張換照應以「准予」為原則，只要違規未超過特定次數與罰額，NCC不得拒發執照。對此，NCC強調，是否停止行政處分的效力，應由法院來決定。民視 ・ 1 天前 ・ 11
《中天》重返52台？NCC代理主委：難度很高 幾乎不可能
[Newtalk新聞] 立法院交通委員會今（18）日審查「衛星廣播電視法」修正草案，俗稱「中天條款」攸關中天復台一事。但國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹對此表示，就算法案順利通過，但由於有線電視經營權須由NCC委員會決議，現在NCC委員人數不足4人，所以無法處理。而且52台頻道目前已有其他業者（華視），涉及商業機制中的第三方利益，在法律執行面的難度很高；換句話說，中天想重返52台「幾乎不可能」。 中天新聞台在2020年換照遭NCC否決，兩方行政訴訟仍在進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，被稱為「中天條款」，國民黨團上週提案逕付二讀。 國民黨立委廖先翔質詢時指出，假設此次修法通過，NCC對中天案會如何處理？陳崇樹答詢，倘若最終一切救濟手段都確定通過的話，NCC會依法行政，但有線電視頻道業者的經營權，須由委員會處理，目前NCC委員人數不足4人，無法召開正式的委員會，因此無法處理。陳崇樹也說，倘若中天要回到原來的頻位（52台），涉及商新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
觀察／鎖小紅書不敢封臉書 賴政府防詐只打蒼蠅不打老虎？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿內政部日前以資安不合格、打詐不配合為由，對中國APP小紅書出手，宣布封鎖暫定一年，而根據數發部統計，詐騙媒介中，臉書高居榜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
若三讀通過中天在行政訴訟確定前復台？ NCC：會依法行政
立法院交通委員會今（8日）開會排審《衛星廣播電視法》部分條文修正草案。有立委提問，若立院三讀通過修正，中天新聞台可以在訴訟確定前恢復原先電視頻道、即復台的話，國家通訊傳播委員會（NCC）會尊重立法院的決議嗎？NCC代理主委陳崇樹兩度表示「會依法行政」，會依照通過的法律來處理。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5
藍營修「衛廣法」讓中天復活？ NCC：應由法院依法判斷及審查
立法院國民黨團5日將攸關「中天條款」的黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，不過，立法院交通委員會明（8日）仍排審其他立委及民眾黨版的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，國民黨團書記長羅智強指出，黨團版與委員會排審的並不衝突，會歸納大家意見，最後法案都進到協商再到院會。對於中天可能因為修法自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
