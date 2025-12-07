即時中心／黃于庭報導

國民黨團近期強推《衛星廣播電視法》被視為「中天條款」的修正案，並於本（12）月5日逕付二讀，明（8）日交通委員會也將排審該案。草案指出，訴願期間或行政訴訟確定前執照有效，且效力還可「溯及既往」；不僅如此，要是行政處分經撤銷，主管機關應將該頻道回復原先位置。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（7）日砲轟國民黨「粗暴立法，終遭公民力量反制」。

根據《自由時報》報導，鍾佳濱首先說明，國民黨團上週將「中天條款」逕付二讀，不過委員會即將排審的修正草案，事實上為藍委陳雪生等人主張鬆綁「黨政軍條款」，他也無奈說道「國民黨修法都亂七八糟」。

對於國民黨強推強修，鍾佳濱痛批，國民黨團可於委員會討論「中天條款」，但他們卻將此案直接逕付二讀，以此跳過審查；更惡劣的是，現在起算冷凍期1個月，藍營顯然想在休會前三讀通過。

鍾佳濱直指，國民黨一直使用如此粗暴的做法，終究會遭受公民力量反擊，目前公民團體已推動公投，擬反制《憲法訴訟法》修法，拯救被癱瘓的憲法法庭。他更語帶強硬表示，藍營若再推動違法民意的法案，相信社會都會與之對抗。

最後，關於明日委員會排審《衛星廣播電視法》，鍾佳濱強調，無論是否有要討論「中天條款」，1個月後都將進行表決；而國民黨或許認為，該條款會引起社會軒然大波，才偷偷逕付二讀。

原文出處：快新聞／中天重返52台？藍營強推衛廣法「逕付二讀」 民進黨團火大開轟

