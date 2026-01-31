中天重返52台？NCC稱未溯及既往 葉元之：不是NCC說了算

立法院三讀《衛星廣播電視法》，明定在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，意味著中天新聞關台5年後，有望重回52台。不過，NCC直接稱未溯及既往，「中天不適用」。國民黨立委葉元之表示，重點不是NCC說了算，因為法界很多人說「從新從優」，昨天之所以通過這個法律，就是國家要以侵害人民權利最小的手段，也就是因為國家侵害到新聞自由，質疑NCC當時是配合政治，把中天關掉。

葉元之今(31日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，因為後來有跟民眾黨一起討論和協商。其實昨天通過的法案，是有兩項， 其中一項是，如果爭訟當中的電視台，比如被NCC撤照了，但是電視台有提起訴訟的，像中天這樣的狀況，在最後司法判決NCC敗訴時，NCC就有義務把電視台恢復執照，並回到原來的頻道52台，這一條沒有爭議。

葉元之接著表示，有爭議的是另外一條，只要爭訟當中的電視台，執照依然有效，而且必要在原頻道，本來是有溯及既往，後來溯及既往拿掉，NCC就講既然沒有溯及既往，中天現在雖然是有訴訟當中，但是頻道還是不能視為有效。

葉元之指出，重點不是NCC說了算，因為法界很多人說「從新從優」，昨天之所以通過這個法律，就是國家要以侵害人民權利最小的手段，也就是因為國家侵害到新聞自由，質疑NCC當時是配合政治，把中天關掉。NCC是所有行政機關裡面，律師費編最高的，因為就是不當把中天關台，中天訴訟一直贏，然後NCC就一直編律師費去打官司，屢戰屢敗，一個政府機關若依法行政的話，為什麼會一直被法院打臉。

