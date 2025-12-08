中天重返52台？NCC：難度大
立法院交通委員會昨審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹表示，未來修法若通過，ＮＣＣ會依法行政，但中天復台要回到原來五十二頻道的難度很大，「幾乎不可能」。
國民黨立院黨團提出衛星廣播電視法修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，因此被稱「中天條款」，上周逕付二讀。
國民黨立委賴士葆表示，當初關掉中天的理由，現在「綠媒電視台」也適用，ＮＣＣ卻未干預，因此關掉中天是政治決定；為了維護新聞自由，未來新聞台換照，ＮＣＣ應以准予換照為原則。
未來修法若通過，中天可否復台？陳崇樹說，還需要先經過ＮＣＣ委員會通過，且若照國民黨團版本要回到原有頻位，就有極大困難度，因為ＮＣＣ不是行政機關，不能要有線電視「請走現有房客，把原來房客找回來」。
但民進黨立委陳素月表示，新聞台若未違規，執照就不可能被註銷，「中天條款」替被處分對象解套，這樣的條文非常不適當。陳崇樹指出，若中天條款通過後，就成為行政訴訟法中的例外情況，加上溯及既往就更為罕見，會讓人家連結是個案式立法，這是需要思考的地方。
民眾黨立委張啟楷追問，ＮＣＣ何時可以針對修法提出行政院版？陳崇樹表示，重大政策需要委員會通過，但目前ＮＣＣ沒有委員會，因此無法提出；此外，立院修法通過後，也需要ＮＣＣ委員會通過。張啟楷表示，若是ＮＣＣ委員這麼重要，請行政院長卓榮泰盡速提出新的名單。陳崇樹回應，「會在適當時機反映」。
